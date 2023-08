Suche nach Schulleitungen bleibt schwierig

Die Leitung einer Schule war früher ein begehrter Job, aktuell gestaltet sich die Suche nach Nachwuchs aber schwierig. In den vergangenen fünf Jahren haben sich für 160 ausgeschriebene Leitungsposten an Bundesschulen (AHS, BMHS) nur in 23 Fällen mehr als drei Interessentinnen oder Interessenten gefunden. Bedarf an Kandidaten gäbe es genug, in den nächsten fünf Jahren gehen laut Bildungsressort an den 6.000 Pflicht- und Bundesschulen fast 1.500 Leitungen in Pension.

Konkret werden an den AHS und BMHS laut Bildungsressort in den kommenden fünf Jahren 220 Schulleitungen neu zu besetzen sein. An den Pflichtschulen werden sogar 1.250 Stellen wegen Pensionierungen frei, zeigt die Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage der NEOS durch Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP).

➤ Mehr lesen: Wo es in der Schule brennt - und welche Lösungen Praktiker hätten