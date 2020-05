Tipps von der Expertin: So gelingt der Tabakverzicht

Ein erfolgreicher Rauchstopp beginnt im Kopf: "Man muss sich den Verzicht zutrauen", weiß Melanie Stulik, Psychologin vom "Rauchfrei Telefon" (www.rauchfrei.at). Sich die Gründe dafür zu vergegenwärtigen (oder schriftlich festzuhalten) sei daher vorrangig, "um den Entschluss zu festigen".

Danach geht’s ans Eingemachte. "Man legt jenen Tag fest, den man zum ersten Mal rauchfrei verbringen möchte." Es folgen praktische Handgriffe: Der Haushalt wird rauchfrei gemacht – von Zigarettenpackerln, Aschenbechern und Feuerzeugen befreit. Selbiges sollte am Büro-Schreibtisch und, nicht zu vergessen, im Auto passieren. Letzteres lohnt sich auch gut zu lüften, "damit der Geruch nicht zum Rauchen animiert".

Das Umfeld in die Rauchstopp-Pläne einzuweihen, kann hilfreich sein, aber auch zusätzlichen Druck erzeugen. "All jenen, mit denen man im Haushalt lebt, sollte man es wohl mitteilen. Und auch gleich um Nachsicht bitten, falls man wegen etwaiger Entzugserscheinungen gereizt sein sollte." Wer sich nicht den beurteilenden Blicken des gesamten privaten Umfelds aussetzen will, darf vage bleiben: "Man kann sagen 'Ich rauche im Moment nicht', anstatt es als Rauchstopp zu titulieren."

Rauchen ist keine schlechte Angewohnheit, sondern eine chronische Suchterkrankung. Es ist also ratsam, sich beim Rauchstopp unterstützen zu lassen. Wer nikotinabhängig ist (typische Anzeichen sind Reizbarkeit, depressive Stimmung, Unruhe, etc.), kann auf Hilfsmittel, etwa Nikotinpflaster oder -kaugummis zurückgreifen. "Der Schwerpunkt der Entwöhnung liegt aber am Entkoppeln von Gewohnheiten vom Griff zur Zigarette." Die 3-A-Technik (5 – 10 Minuten abwarten, ablenken, abhauen an die frische Luft) schafft hier Abhilfe.