Rauchstopp: Corona als Anstoß?

Auch wenn es in der Krise nicht mehr Anrufe bei der telefonischen Raucher-Beratungsstelle gab: Derartige Einschnitte in den Alltag können tatsächlich wie eine Initialzündung für eine Veränderung wirken, weiß Sozialmediziner Ernest Groman, Leiter des „Nikotin Institut“ in Wien. „Wenn ein Thema präsent ist, überlegen mehr Leute, etwas zu verändern.“ Das sei etwa bei Tabak-Preiserhöhungen bemerkbar, oder als im Vorjahr das Rauchverbot für die Gastronomie kam.