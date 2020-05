Was können E-Zigaretten als Entwöhnhilfe?

"Für eine abschließende Aussage zur Wirksamkeit von E-Zigaretten in der Tabakentwöhnung ist die Studienlage bislang nicht ausreichend", bringt Katrin Schaller von der Stabsstelle Krebsprävention des Deutschen Krebsforschungszentrums Heidelberg die Debatte auf den Punkt.

Es gibt sie: Studien, die nahelegen, dass die elektrische Zigaretten-Alternative beim Rauchstopp nützlich sein kann. Aber nur bedingt, wie etwa eine der aktuellsten aus Großbritannien (2019) zeigt.

Forscher der Queen Mary University in London verglichen zwei Rauchstopptherapien: E-Zigaretten mit nikotinhaltigem Liquid und klassische Nikotinersatzprodukte, jeweils in Kombi mit Verhaltenstherapie. "Von 886 Teilnehmern waren nach einem Jahr knapp 10 Prozent der Nikotinersatz-Gruppe rauchfrei. In der E-Zigaretten-Gruppe gelang das 18 Prozent, also doppelt so vielen", sagt Schaller. Sie kamen aber vom Ersatz schwerer los: "Ein Jahr nach dem Stopp nutzten 80 Prozent der Dampfer noch E-Zigaretten. Auf Ersatzmittel waren nur 10 Prozent angewiesen. Der Konsum hat sich verlagert."