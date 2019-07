Tabakstopp: Warum das Aufhören vielen Rauchern so schwer fällt

Mehr als die Hälfte der Raucher in Österreich ist mit ihrem Verhalten unzufrieden – und denkt über einen Rauchstopp nach. Doch der neue Welt-Tabak-Bericht der Weltgesundheitsorganisation ( WHO) zeigt: Weltweit fehlt es Aufhörwilligen an Unterstützung – auch in Österreich.

"Ein Rauchstopp ist eines der besten Dinge, die ein Mensch für seine Gesundheit tun kann", sagt WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus. In den meisten Ländern sinke zwar der Anteil der Raucher an der Gesamtbevölkerung, durch das Bevölkerungswachstum bleibt die Zahl der weltweit Rauchenden aber konstant hoch - bei 1,1 Milliarden Menschen.