Dampfen statt verbrennen: Der Streit um die E-Zigarette

Modernes Design, cooler Name: Als schickes Trendprodukt wird die nikotinhaltige E-Zigarette Juul vermarktet. Ab Juni ist sie auch in Österreich erhältlich. Co-Firmengründer James Monsees will „erwachsenen Rauchern eine weniger gesundheitsschädliche Alternative zum Tabakkonsum bieten" - also eine Flüssigkeit verdampfen statt Tabak zu verbrenne. Juul ist laut eigener Angabe Marktführer für E-Zigaretten in den USA. Im Dezember 2018 stieg der US-Tabakkonzern Altria mit 35 Prozent bei Juul ein.