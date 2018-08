Erste Studie: Auch Dampfen schadet der Lunge

KURIER: Hat Sie das Ergebnis der Studie – die negativen Auswirkung regelmäßigen Dampfens auf Abwehrzellen und Lungengewebe – überrascht?

Bernd Lamprecht: Nicht wirklich. Natürlich ist diese eine Studie noch kein endgültiger Beweis, weitere Untersuchungen sind notwendig. Aber sie ist ein Indiz dafür, dass neben Tabakrauch auch andere regelmäßige Inhalationen potenziell Schaden an Atemwegen und Lunge verursachen können. Und es ist klar, dass auch das regelmäßige Inhalieren von E-Zigaretten-Dampf kein natürlicher Vorgang ist. Unsere Bronchien sind dafür nicht geschaffen.

Was passiert durch den Dampf genau in der Lunge?

Offenbar kann – so wie auch durch Zigarettenrauch – ein Entzündungsprozess ausgelöst werden, eine Abwehrreaktion der Lunge: Entzündungszellen wandern in das Lungengewebe ein, es schwillt an, rötet und erwärmt sich. Gleichzeitig sterben vermehrt jene Abwehrzellen ab, die eine Schutzfunktion vor Schadstoffen haben. Eine kontinuierliche Entzündung führt zu Gewebeschäden, die der Körper aber nur unzureichend reparieren kann. Auch Lungenbläschen gehen zugrunde, Narbengewebe bleibt zurück. Das bezeichnen wir heute als COPD, als chronisch-entzündliche Atemwegserkrankung.

Die neue Studie ist ein Hinweis darauf, dass auch der E-Zigarettendampf Auslöser von COPD sein könnte. 20 bis 25 Prozent der COPD-Patienten haben nie Zigaretten geraucht – es können auch andere Faktoren eine Rolle spielen.