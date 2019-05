Politik und Höchstgericht im Wettlauf um Rauchverbot

„Wir wären durchaus bereit, Dinge, die wir für sinnvoll erachten und die unserer Überzeugung entsprechen, zu beschließen.“ Neue Töne von Sebastian Kurz, nunmehriger Alt-Kanzler, in Bezug auf das Rauchverbot in der Gastronomie.

Noch vor einem Jahr handelte der ÖVP-Chef genau im Gegensatz zu seiner Überzeugung und zu dem, was Gesundheitsexperten für sinnvoll erachten. Er ließ seine türkisen Abgeordneten im Parlament gemeinsam mit den Blauen das Rauchverbot kippen – ein Gesetz, das bereits 2015 vom Nationalrat beschossen worden war. In einer Koalition müsse man Kompromisse eingehen, so die Begründung. Und die FPÖ bestand eben darauf.

ÖVP und FPÖ auf Kriegsfuß

Die Koalition ist passé, ÖVP und FPÖ sind im Nationalrat auf Kriegsfuß. Und die Opposition wittert die Chance, das Rauchverbot nun doch umzusetzen. Die Neos brachten am Montag bei der Sondersitzung einen Antrag ein, das alte Gesetz wieder aufleben zu lassen, SPÖ und Liste Jetzt sind mit an Bord.