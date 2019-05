Rätselraten ums Rauchverbot: Wirten rauchen die Köpfe

Martin Jobst hatte die Wahl: Alleine zu Hause arbeiten oder in Gesellschaft im Kaffeehaus. Er entschied sich für Letzteres. Auf dem Tisch im Café Stein in der Wiener Währinger Straße stehen sein Laptop und eine Kaffeetasse. Daneben: Ein Aschenbecher. „Ich habe extra ein Café ausgesucht, wo ich nicht rausgehen muss. Wäre rauchen in der Gastronomie allgemein verboten, würde ich sicher weniger in Lokale gehen.“