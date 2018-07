Studie zu Omega-3: "Statt Fischölkapseln lieber Gemüse kaufen"

Kein nennenswerter Effekt

Es zeigte sich: Nahrungsergänzungsmittel, die Omega-3-Fettsäuren enthalten, wie beispielsweise Fischöl- oder Leinölkapseln, reduzieren das Risiko von Herzinfarkten und Schlaganfällen nicht. Auch bei der pflanzlichen Alpha-Linolensäure konnten die Wissenschaftler keinen signifikant positiven Effekt auf die Herzgesundheit feststellen. Einzige Ausnahme: Diese Omega-3-Fettsäure scheint in geringem Maße gegen Herzrhythmusstörungen zu schützen. Nahmen die Teilnehmer Alpha-Linolensäure verstärkt ein, sank ihr Risiko für Arrhythmien von 3,3 Prozent auf 2,6 Prozent.

"Wir sind von den Ergebnissen dieser Übersichtsstudie, die gegen die gängige Annahme, dass langkettige Omeg-3-Fettsäuren das Herz schützen sprechen, überzeugt", erklärt Studienautorin Lee Hooper von der englischen University of East Anglia. Die Studie habe große Mengen an Daten über einen langen Zeitraum untersucht – "dennoch haben wir keine schützenden Effekte festgestellt." Der Glaube an die gesundheitsfördernden Wirkungen der Fettsäuren gründe Lee zufolge auf frühen wissenschaftlichen Erhebungen aus den 80er- oder 90er-Jahren: "Wir haben es alle eine recht lange Zeit lang geglaubt, aber seither hat keine Untersuchung die Ergebnisse bestätigt."

Angestoßen wurde die Erhebung von der Weltgesundheitsorganisation WHO, die derzeit eine Anpassung ihrer Richtlinien zum Konsum mehrfach ungesättigter Fettsäuren erarbeitet.