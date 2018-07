Welche Fische man noch mit gutem Gewissen essen kann

Eine wirklich nachhaltige Fischerei ist laut Meeresbiologe Herndl nicht möglich. „Das MSC-Logo (mehr dazu) geht in die richtige Richtung, weil in der Bevölkerung nur so ein Problembewusstsein geschaffen wird. Den Leuten ist es zunehmend nicht so egal.“

Kontakte zu Fischern

Im Fischhandel ist Nachhaltigkeit längst angekommen. Man setze etwa auf die Kontakte zu bewährten Produzenten. Schuster: „Klein strukturierte Betriebe, die mit kleinen Schiffen arbeiten, das mögen wir.“ Dafür nehme man gern in Kauf, dass etwa Muscheln aus St. Michel in der Bretagne nur zwischen Juli und Dezember erhältlich sind. „Aber wenn man diese Qualität einmal kennt, ist es einem das wert.“

Transparenz durch Strichcodes

Zunehmend wird auch Transparenz ein Thema, sagt Fisch-Händler Schuster. „Wir haben etwa eine Kabeljau-Auslese aus Norwegen im Sortiment, da kann ich anhand des Strichcodes auf die Minute genau jeden Arbeitsschritt nachvollziehen: Wann der Fisch gefangen, verarbeitet, transportiert wurde.“ Ob gute Erfahrungen mit Fischern oder modernste Technik: Alles im Sinne von Transparenz schlägt sich im Preis nieder. „Beim Lachs sind wir mit Bio-Ware aus Schottland sehr erfolgreich. Der kostet aber doppelt so viel wie konventioneller“, sagt Schuster. Doch beim Verkauf geht es für ihn nicht darum, das Teuerste oder Billigste zu verkaufen. „Wichtiger ist mir, den richtigen Fisch zu finden, damit der Kunde zufrieden ist und wiederkommt.“