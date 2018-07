Warum der Fisch auf dem Teller oft aus China kommt

Fast 3,5 Millionen Schiffe fahren Tag für Tag auf der Jagd nach dem großen Fang über die Weltmeere. Vom kleinen, lokalen Fischkutter bis zu den schwimmenden Fischfabriken der Weltkonzerne, die das Kühlhaus gleich an Bord integriert haben.

Experten schätzen, dass zusätzlich zum Fisch, der letztlich auf dem Teller landet, jährlich 38 Millionen Tonnen mehr oder weniger versehentlich aus dem Wasser gezogen werden – als unerwünschter Beifang. Dieser wird oft einfach wieder über Bord geworfen. Eine Verschwendung, wie Umweltschützer unermüdlich kritisieren.

Die Bilanz unter dem Strich ist jedenfalls ernüchternd: Wenn es so weiter geht, werden die Meere bald leer gefischt sein. Laut dem WWF ist rund ein Drittel der weltweiten Bestände schon jetzt überfischt, knapp 60 Prozent bis an nachhaltige Grenzen befischt. Nach Angaben der Europäischen Kommission gelten 41 Prozent der untersuchten Fischbestände im Atlantik als überfischt. Im Mittelmeer sind es 88 Prozent. Ein Problem, von dem insbesondere Menschen in Entwicklungsländern betroffen sind. Denn sie sind in hohem Maß von Meeres-Ressourcen abhängig. Fisch ist für 88 Millionen Menschen nicht nur essenzielle Nahrungs- und Proteinquelle, sondern auch Einkommensquelle.

Das größte Fischereiland der Welt ist China mit einer jährlichen Ausbeute von mehr als 15 Millionen Tonnen, an zweiter Stelle folgt mit Respektabstand Indonesien mit sechs Millionen Tonnen, rechnet Simone Niedermüller, Meeresbiologin vom WWF, vor: „Drei Viertel der Schiffe fahren unter asiatischer Flagge, 80 Prozent der weltweiten Fischerei entfällt auf nur 25 Länder.“ Europa spielt zumindest beim Fischfang eine Nebenrolle (vergleichsweise bescheidene 2,1 Prozent Weltmarktanteil).