Stottern bei Kindern: Wann es bleibt und wann es verschwindet

Obwohl es sich hier streng genommen um weniger stark ausgeprägte Sprechunflüssigkeiten handelt, spricht man während dieser Phase gerne vom "Entwicklungsstottern". Dieses ist zwar an sich nichts Ungewöhnliches und besitzt auch noch keinen Krankheitswert hat, trotzdem warnt Chinaglia: "Der Begriff des 'Entwicklungsstotterns' suggeriert, dass man sich in falscher Sicherheit wiegen darf. Weil Eltern glauben, Stottern sei 'eh normal', suchen sie erst sehr spät einen Sprachtherapeuten auf, was den Erfolg der Behandlung verringern kann."

Fest im Leben stehend trotz purzelnder Worte

Andrea Chinaglia kann heute mehr als souverän mit seinem Stottern umgehen. Neben seiner Arbeit als Logopäde unterrichtet er auch zu diesem Thema und ist zusätzlich in der Forschung tätig. In bestimmten Situationen mögen seine Worte noch purzeln, er selbst steht aber felsenfest im Leben. Der glückliche Familienvater hat sich - das ist auch im Interview zu bemerken - seine Freude am Reden niemals nehmen lassen. Was er stotternden Kindern mit auf den Weg geben möchte? "Egal, was andere behaupten mögen: Es ist mehr als okay so, wie du bist."