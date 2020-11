Auch sie haben gestottert

Auch Elvis Presley und der Sänger Ed Sheeran stotterten – und wurden durch eine Gesangstherapie geheilt. So kamen sie zu ihrem Beruf.

Rund ein Prozent der Weltbevölkerung stottert – 80 Prozent davon sind Männer –, was sich in vielen, aber nicht in allen Fällen nach der Pubertät gibt. Neurologen erklären, dass bei Menschen, die beim Sprechen „hängen bleiben“, das Zusammenspiel zwischen rechter und linker Gehirnhälfte anders funktioniert, was nichts daran ändert, dass sie zu intellektuellen Höchstleistungen imstande sind. So soll sich auch Albert Einstein, eines der größten Genies aller Zeiten, als Kind sprachlich sehr schwer getan haben. Weitere prominente Wissenschafter, die ins Stocken gerieten, waren Sir Isaac Newton, der Begründer der klassischen Physik, und der Evolutionstheoretiker Charles Darwin.