So gut sind zwei bis drei Tassen Kaffee täglich fürs Herz

„Unsere Daten zeigen, dass täglicher Kaffeekonsum Teil einer gesunden Ernährungsweise für Menschen mit und ohne Herzerkrankungen sein kann“, sagt Peter M. Kistler, Spezialist für Herzrhythmusstörungen am Alfred-Krankenhaus und Baker-Herzinstitut in Melbourne. „Der Konsum von Kaffee hat laut unseren Untersuchungen entweder einen neutralen Effekt – verursacht also keinerlei Schaden – oder stand im Zusammenhang mit Vorteilen für die Herzgesundheit.“

Übrigens zeigte auch ein höherer Konsum als zwei bis drei Tassen kein erhöhtes Risiko für Herzrhythmusstörungen - aber auch keinen erhöhten Nutzen, was die Reduktion von Herzerkrankungen betrifft.

Wie Kaffee auf das Herz wirkt

Und wie wirkt sich Kaffee auf das Herz aus? Kaffeebohnen enthalten mehr als 100 biologisch akive Substanzen. Diese können unter anderem oxidativen Stress in den Zellen und Entzündungsprozesse reduzieren, den Zuckerstoffwechsel verbessern und Abläufe in Zellen blockieren, die eine Rolle bei Herzrhythmusstörungen spielen, betont Kistler.