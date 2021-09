Studien: Warum uns Kaffee gut tut, Wein aber nicht

Ganz anders ist das, wenn man täglich ein Glas Wein zu sich nimmt. Eine Studie aus Kalifornien zeigt jetzt, dass schon ein einziges Glas Alkohol das Risiko für Vorhofflimmern deutlich erhöht.

Das Besondere an der Studie: Der Alkoholkonsum wurde mithilfe von Echtzeitmethoden objektiv gemessen. Das hat den Vorteil, dass Fehler vermieden wurden, die entstehen, wenn Studienteilnehmer sich selbst einschätzen mussten. Zudem konnten die Mediziner quasi in Echtzeit sehen, was der Alkohol mit dem Organismus macht.

Auf diese Weise haben die Forscher aus San Francisco hundert Erwachsene mit einem intermittierenden Vorhofflimmern untersucht, die im Durchschnitt ein alkoholisches Getränk pro Monat zu sich nahmen. Untersucht wurde, wie oft es bei den Probanden zu dem Vorhofflimmern kam. Ergebnis: Bei den 56 Teilnehmern, bei denen diese Diagnose gestellt wurde, war die Wahrscheinlichkeit, dass sie in den vier Stunden zuvor Alkohol konsumiert hatten, etwa doppelt so hoch. Der Effekt verstärkte sich, wenn mehr als nur ein Glas getrunken wird. Doch bei einem Glas bleibt es selten, zumindest in Österreich: Hierzulande trinkt jeder im Schnitt fast zwölf Liter reinen Alkohol im Jahr.