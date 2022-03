Kaffee selbst rösten: Von der Plantage ins Wohnzimmer

„Wir haben uns gedacht: In Zeiten, in denen viele nur zu Hause sitzen, reisen immer schwieriger wird und auch ein Kaffeehausbesuch nicht immer möglich ist, wäre es schön, in den eigenen vier Wänden auf eine Weltreise des Kaffeegenusses gehen zu können“, sagt Pickhard.

„Unsere Auswahl an Rohkaffees stammt von Plantagen rund um die Welt und wird in großen Jutesäcken oder Holzfässern bei uns angeliefert“, schildert Stefan Metzenleitner aus Bad Fischau-Brunn (NÖ). In Österreich werden die Bohnen dann in Papiersäckchen gefüllt und an die Kunden verschickt.