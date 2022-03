Mehr als 840 Restaurants in ganz Österreich empfehlen die Tester des Gourmetguides A la Carte in der soeben erschienenen neuen Ausgabe. Neben dem Ranking der 100 besten Lokale wurde heuer erstmals seit vielen Jahren auch wieder die Höchstnote 100 Punkte vergeben.

Bei den Bewertungen zählte vor allem der Fokus auf Relevanz. Das sollte aber nicht falsch verstanden werden, betont das Team. "Relevanz meint, stil- und qualitätsbildend in einerRegion oder einem speziellen Genre zu sein, mit Innovation und Beharrlichkeit den eigenen Stil zu verfolgen." Dies könne Haute Cuisine in den Bergen ebenso sein wie gutbürgerliche Küche in der Großstadt.

Die Besten

Unerreicht an der Spitze behauptet sich heuer das Steirereck. Heinz Reitbauer spiele weiterhin in einer eigenen Liga, heißt es in der Begründung. "Er kocht so genial wie eh und seh und bringen die Steirereck-Gäste bei jedem Besuch erneut zum Staunen" resümieren die Restaurant-Tester. Dazu der perfekte Service, den Birgit Reitbauer verantwortet samt stets passender Weinempfehlungen. Das rechtfertigt für den A la Carte die Höchstnote von 100 Punkten.