Neue Studie: Vor welchen Krankheiten Tee und Kaffee schützen

Die gesunden Inhaltsstoffe

Was aber ist in den Getränken, das unsere Gesundheit positiv beeinflusst? Vor allem das Koffein. Aber auch noch viele andere pflanzliche Stoffe.

"Während Koffein sicherlich ein wichtiger gemeinsamer Nenner ist, werden Kaffee und Tee beide aus Pflanzen mit vielen, vielen potenziell nützlichen chemischen Verbindungen gewonnen, einschließlich Antioxidantien", erklärt Scott Kaiser, Chef der "Geriatric Cognitive Health for the Pacific Neuroscience Institute at Providence Saint John’s Health Center" in Santa Monica dem Magazin Healthline dazu.

Entzündungen im Gehirn reduzieren

Und weiter: "Umfangreiche Forschungsergebnisse belegen die Vorteile bestimmter Lebensmittel für die Gesundheit des Gehirns – insbesondere solcher, die reich an Antioxidantien und anderen „neuroprotektiven“ Verbindungen sind", so Kaiser.

„Zum Beispiel wurde in mehreren Studien eine höhere Flavonoidaufnahme mit einem geringeren Risiko für die Entwicklung der Alzheimer-Krankheit in Verbindung gebracht. Diese Phytonährstoffe, die Pflanzen produzieren, um sich selbst gesund zu halten – können tatsächlich Entzündungen in unserem Gehirn reduzieren, Gehirnzellen vor Verletzungen schützen, das Lernen und das Gedächtnis unterstützen und andere offensichtliche Vorteile für die Gesundheit des Gehirns liefern. Und als gute Quellen für Flavonoide stehen Kaffee und Tee auf der Liste.“