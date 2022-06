Schwedens Sonderweg forderte hohen Tribut

So wurde die Schätzung für das Land im hohen Norden in diesem Fall nach oben korrigiert: Ab Jänner 2020 bis Dezember 2021 gab es in Schweden zwischen 11.700 und 15.200 Pandemie-Tote.

Die WHO stützt sich auf die sogenannte Übersterblichkeit – die Schätzung umfasst also sowohl verstorbene Corona-Infizierte als auch Menschen mit anderen Krankheiten oder Verletzungen, die wegen der Überlastung der Gesundheitssysteme nicht rechtzeitig behandelt werden konnten.