Schlaue Kinder dank Vitamin D? Was das Multitalent wirklich kann

Wunderwuzzi

In Kombination mit Kalzium ist Vitamin D wichtig für die Knochen, genauer gesagt für deren Aufbau und Erhalt. Auch bei der Zahnentwicklung spielt es eine wesentliche Rolle, beim Mineralstoffwechsel und für die Muskelfunktion ebenso.

"Weil es von sehr vielen Zellen verwendet wird, liegt die Annahme eines breiten Nutzenprofils nahe", sagt Amrein. In der Herstellung ist Vitamin D zudem kostengünstig. "Und ein Mangel ist in unseren Breiten weit verbreitet, was das Interesse an potenziell negativen Effekten eines Defizits steigert."

Ohne ausreichend Vitamin D funktioniert das Immunsystem nicht optimal. Gerade in Zeiten, in denen ein pandemischer Erreger grassiert, rückt Vitamin D daher verstärkt in den Fokus. Dass es Atemwegsinfektionen vorbeugt, ist wissenschaftlich bewiesen. "Solide Daten zeigen, dass es bei akuten Atemwegsinfekten, aber auch bei Lungenvorerkrankungen wie Asthma und COPD präventiv wirkt."

Zu Covid-19 gibt es erste Beobachtungsstudien, die belegen, dass ein Großteil der hospitalisierten Patienten einen Mangel aufweist. "Noch viel wichtiger sind zwei kleine Interventionsstudien aus Spanien und Frankreich, die dafürsprechen, dass Vitamin D die Prognose bei älteren Betroffenen mit schwerem Verlauf verbessert."