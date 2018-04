Schlaganfall: Wie mehr Patienten gerettet werden können

In den USA haben die neuen Erkenntnisse bereits dazu geführt, dass das Zeitfenster ganz offiziell in den Behandlungsrichtlinien der US-Schlanganfallgesellschaft auf 24 Stunden ausgedehnt wurde. In Europa ist das zwar noch nicht der Fall, „aber es ist absehbar, dass es auch hier in diese Richtung gehen wird“. Zuvor sei es aber wichtig, im Bereich der Bildgebung und der Übermittlung von bildgebenden Befunden „ordentlich aufzurüsten“. So gebe es noch technische Hürden, Bilder zwischen Bundesländern oder Krankenhausträgern auszutauschen. Doch Fertl ist optimistisch: „Die neuen Erkenntnisse werden die Zahl der Schlaganfallpatienten, die wir retten und denen wir ein Leben mit Behinderungen ersparen können, deutlich erhöhen.“

Warnung vor Wissenslücken

„Unlängst hat mich ein Patient darauf angesprochen, und nur verwundert gemeint, ,so etwas gibt es wirklich? Das ist doch gefährlich‘“. Was der Patient von Neurologin Elisabeth Fertl gemeint hat: Dass 2015 die Neurologie in der Ausbildung zum Allgemeinmediziner als Pflichtfach abgeschafft wurde. Seither kann das Fach Neurologie von angehenden „praktischen Ärzten“ nur mehr als Wahlfach gewählt werden. Neurologen-Präsidentin Fertl: „Wird das nicht geändert, bedeutet das: Es werden in Österreich zukünftig Allgemeinmediziner praktizieren, die nie auf einer neurologischen Abteilung gewesen sind und von Schlaganfall, Epilepsie, Demenz, Parkinson oder Multipler Sklerose nie etwas gesehen oder gehört haben – abgesehen von dem, was sie während des Studiums gelernt haben.“