Wie tiefer Schlaf das Gehirn von gefährlichen Abfallstoffen befreit

Bei diesem Abfallbeseitigungssystem ("glymphatisches System") fließt die Hirnflüssigkeit durch kleinste Kanäle bzw. Schläuche im Gehirn, die sich im Zwischenzellraum des Gehirngewebes befinden. Dabei nimmt sie Schadstoffe wie Bruchstücke von alten Zellen auf. Dieses System wurde erst im Jahr 2012 von einem Team um die dänische Forscherin Maiken Nedergaard von der University of Rochester in New York entdeckt. Funktioniert der Abtransport nicht richtig, lagern sich diese Substanzen im Gehirn ab. Dies kann zum Tod von Nervenzellen und der Entstehung einer Demenz führen.

Im Unterschied zu den meisten anderen Organen besitzt das Gehirn kein klassisches Lymphsystem für den Abtransport von Stoffwechselprodukten. Viele Experten bezeichnen das als erstaunlich, da gerade das Gehirn hohe Stoffwechselaktivität hat, bei der ständig Schadstoffe anfallen, die wieder abtransportiert werden müssen.

Schlafstörungen als Risikofaktor für neurologische Erkrankungen

Die Forschenden um Nedergaard gehen davon aus, dass durch dieses System auch Stoffwechselabfälle wie Amyloide und Tau-Proteine entsorgt werden, die eine wesentliche Rolle bei der Entstehung von Alzheimer spielen. "Wenn das Gehirn vom Wachzustand in den Schlaf übergeht, nimmt die Verarbeitung externer Informationen ab, während Prozesse wie der glymphatische Abtransport von Abfallprodukten aktiviert werden", wird Nedergaard in einer Aussendung des University of Rochester Medical Center zitiert.