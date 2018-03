RunNa: Take the time to make some sense

Angefixt Teil 2

„Ich wusste ja gar nicht, dass du einen eigenen Laufblog hast. Wow!“ So lautete eine WhatsApp Nachricht einer Freundin irgendwann gegen Ende des Jahres. Seit sie von Wien wieder zurück in ihre Heimat ins Ländle, also nach Vorarlberg, gezogen ist, haben wir nicht mehr so regelmäßigen Kontakt. Zu weit die Entfernung, dass man sich regelmäßig sehen könnte. Dennoch haben wir ihn in all den Jahren nie abreißen lassen. Sie erzählt von ihrer schwierigen Wohnungssuche, den Bergtouren oder schickt Urlaubsfotos. Klar erzähle ich ihr immer wieder mal vom Laufen. Von meinen Marathons, ein bisschen vom Training. Aber hauptsächlich bereden wir andere Themen. Irgendwie hatte ich meinen Blog bei ihr nie erwähnt. Keine Ahnung warum. Es ergab sich anscheinend einfach nicht. Laufen ist bei uns eben nicht das Hauptthema.

Irgendwann kamen wir dann doch darauf zu sprechen. „Ich will wieder mit dem Laufen anfangen“, schrieb sie mir vor ein paar Monaten. Ob ich denn Tipps hätte. Erst dadurch kamen wir auf meinen Blog. Wenige Tage später: „Oh Mann, das ist ja voll cool! Du hast meine absolute Hochachtung! Deine Disziplin beim Training ist der Hammer!“ Sie hatte meinen Blog durchforstet und nebenbei auch noch auf meinem Instagram-Profil vorbeigeschaut. Wie gesagt, in unseren Gesprächen stand mein Training nie im Mittelpunkt. Klar redete ich hin und wieder was ich machte und geplant hatte, aber es war nie das Laufen, das uns verbindet. Das ist etwas ganz anderes. Aber das ist auch eine andere Geschichte und hat hier keinen Platz.

„Ich habe mich für meinen ersten Marathon angemeldet. Im Herbst werde ich den Dreiländermarathon laufen.“ Diese Nachricht von ihr ist nun schon ein paar Wochen her. „Ich lese deinen Blog echt gerne, habe auch schon Einiges gelernt. Und: Ich habe mir eine Laufuhr gekauft. Ein paar Sachen sind mir noch unklar. Sie zeigt manchmal komische Sachen an, aber langsam freunde ich mich mit ihr an“, schrieb sie. Als ich das gelesen hatte, musste ich schmunzeln. Marathon. Laufuhr. Hm, kommt mir bekannt vor. Sehr bekannt. Ich habe sie wohl angefixt.