Prostatakrebs: Dianas Butler Paul Burrell ruft zur Vorsorge auf

"Ich bin auf einer emotionalen Achterbahnfahrt und weiß nicht, wo ich sein werde. Ich dachte "Werde ich nächstes Jahr noch hier sein?"", sagte Burrell unter Tränen. "Aber gleichzeitig ist mir bewusst geworden, dass es da draußen Tausende Männer wie mich gibt, ohne Symptome, die nicht wissen, dass sie es haben." Er habe Glück gehabt, dass die Krankheit früh erkannt worden sei. "Männer sind nicht besonders gut darin, zum Arzt zu gehen. Sie brauchen einen kleinen Schubs."

Burrell war von 1987 bis zum Tod Dianas 1997 ihr Butler. In einem Prozess wurde er 2002 vom Vorwurf freigesprochen, zahlreiche persönliche Andenken aus dem königlichen Besitz gestohlen zu haben. 2003 sorgte er mit einem Buch für Aufsehen, in dem er schlüpfrige Details der Ehekrise seiner einstigen Chefin enthüllte. Ein Jahr später nahm er am britischen TV-Dschungelcamp teil.