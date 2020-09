"Penninger-Medikament": Patientin in Heilversuch erfolgreich behandelt

Das Enzym APN01 hat ein Team der Firma Apeiron Biologics AG rund um den österreichischen Genetiker Josef Penninger vor 15 Jahren in Wien gegen das erste SARS-Virus entwickelt. Jetzt soll es gegen das neue Coronavirus SARS-CoV-2 zum Einsatz kommen. Penninger, derzeit Professor an der University of British Columbia in Kanada, ist Gründer und Aufsichtsratsmitglied der Firma und „Miterfinder“ des Wirkstoffs.

So wirkt das Medikament

APN01 hat einen doppelten Wirkmechanismus: Es ahmt das menschliche Enzym ACE2 nach, welches das Virus zum Eindringen in Zellen benötigt. Das Virus soll damit an die dem Patienten injizierte, lösliche Form des Enzyms binden und nicht an die originale Variante auf den Körperzellen: "Es wäre dann wie ein Schwamm, der das Virus aufnimmt und es davon abhält, an den Körperzellen anzudocken und in die Zellen hineinzugehen", erklärte Josef Penninger in einem früheren Interview.

Gleichzeitig wird die eigentliche Schutzfunktion des Enzyms auf den Zellen nicht durch das Virus blockiert – die Gefahr gefährlicher Entzündungsreaktionen in der Lunge und auch Schädigungen anderer Organe sinkt.