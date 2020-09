Wie Corona die Gesellschaft entzweit

Man darf sich ja nicht wundern: Erst vorgestern gab es wieder einen Aufschrei aus der wissenschaftlichen Welt, weil eine chinesische Virologin in Sozialen Netzwerken behauptet hatte, das Coronavirus sei von China in einem Labor hergestellt und absichtlich freigesetzt worden. Fragt man Beate Klösch, welche Ergebnisse ihrer aktuellen Untersuchung sie persönlich besonders spannend findet, sagt die Soziologin daher wie aus der Pistole geschossen: „Das, was die Menschen denken, woher das Virus kommt. Nicht weniger als ein Drittel glaubt nämlich, dass Corona bewusst von Menschen im Labor entwickelt wurde.“

Umgekehrt denkt nur etwas mehr als die Hälfte der Befragten an die natürliche Übertragung des Virus vom Tier auf den Menschen. Wobei Twitter-User eher an einen natürlichen Ursprung glauben, Facebook-Nutzer präferieren die Labor-Theorie. Frauen glauben das im Vergleich zu Männern übrigens ebenfalls häufiger, und Menschen mit niedrigerem Bildungsabschluss sind ohnedies empfänglicher für diese Verschwörungstheorie.