Pandemie-Stress: Ärzte schlagen wegen steigender Zahnfrakturen Alarm

Isolation-Skin, Mask-Mouth, Spannungskopfschmerz, Erschöpfungserscheinungen: Der Stress, den die Corona-Pandemie mit sich bringt, manifestiert sich in einer Vielzahl von körperlichen Beschwerden. Jüngster Beweis: ein Anstieg bei Zahnfrakturen.

"Wir haben in den letzten sechs Monaten immer mehr gebrochene Zähne gesehen", schildert Paul Koshgerian, Oralchirurg in San Diego, das problematische Phänomen gegenüber CNN. Vor Corona hätte er in seiner Praxis rund einen Patienten alle zwei Tage mit entsprechenden Beschwerden behandelt, nun kämen zwischen zwei und bis zu fünf Patienten täglich.

Derek Peek, Zahnarzt und Mitglied der US-amerikanischen Gesellschaft für Zahnerhaltung, registrierte in seiner Praxis zwischen August und September im Vergleich zu den jeweiligen Monaten des Vorjahres doppelt so viele rissige Zähne – und das, obwohl er in diesem Zeitraum in Summe weniger Patienten behandelt hatte.