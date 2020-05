Warum Selbstisolation zu Hautproblemen führt - und was jetzt hilft

Schweiß unter der Maske

Erschwerend zu den bereits bestehenden Hautproblemen kommt hinzu: Jetzt, wo ein Schritt zurück zur Normalität gemacht wurde, ist der Mund-Nasen-Schutz vom Supermarkt- bis zum Friseurbesuch unverzichtbarer Teil des Alltags. Für unser größtes Organ zusätzlicher Stress. Ortlechner: „Es kommt nicht genug Luft an die Haut, also verstopfen die Poren. Deshalb die Maske nur dort tragen, wo es wirklich notwendig ist.“ Je weniger Kunststoff im Material sei, desto besser. Ein Mund-Nasen-Schutz aus reiner Baumwolle rege die Schweißproduktion nicht zusätzlich an.

Auch hier ist laut Kerstin Ortlechner das A und O: „Was sich beim Ausatmen unter der Maske ansammelt, muss abends immer abgewaschen werden. Wer zusätzlich seine Hautbarriere durch adäquate Pflege stärkt, hat schon viel gewonnen.“ Zum Dermatologen müssen Betroffene nur im Extremfall. Ansonsten gilt: „Mit einer guten Pflegeroutine pendelt sich die Haut normalerweise bald wieder von alleine ein.“