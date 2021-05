Corona-Pandemie: "Die schlimmste Phase sollte jetzt vorbei sein"

Wichtig ist jetzt aber, nicht zu signalisieren, die Pandemie sei vorbei. Wir können uns Öffnungsschritte erlauben, aber wir müssen damit auch entsprechend verantwortungsvoll umgehen. Es muss klar sein, dass das momentan noch kein Selbstläufer ist, weil dafür sind wir auch mit den Impfungen noch nicht weit genug. Aber dank ihrer zunehmenden Verfügbarkeit sollte die schlimmste Phase der Pandemie vorbei sein.

Und natürlich wird man in Zukunft Covid-19 so wie jede andere Infektionskrankheit weiter kontrollieren müssen. Eine besondere Vorsicht bei Risikopatienten, älteren Menschen, die Trennung von Infekt- und Nicht-Infektpatienten in den Spitälern, all das wird natürlich bleiben. Und es ist natürlich nicht auszuschließen, dass es, so wie bei der Grippe, auch immer Jahre mit höheren Wellen geben wird.

Erwarten Sie durch die Öffnungen vor dem Sommer nochmals einen Anstieg der Infektionszahlen?

Die Modellierungen zeigen, dass nicht auszuschließen ist, dass es nochmals zu einem Anstieg kommt, aber ausgemacht ist das nicht. Das Beispiel Vorarlberg legt nahe, dass es sicherer gewesen wäre, abgestuft zu öffnen. Allerdings hat man auch in Vorarlberg mit den Ausreisetests und dank des immer stärker werdenden saisonalen Effekts das Infektionsgeschehen jetzt in den Griff bekommen. Derzeit können wir nicht mit Sicherheit sagen, ob bis zum 19. Mai der saisonale Effekt und der Impfeffekt schon um so viel stärker geworden sind, um einen Anstieg der Infektionszahlen gänzlich auszuschließen.