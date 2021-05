Wie Klinikseelsorger Corona-Patienten Beistand leisten

Er besuchte in der ersten Zeit vor allem Menschen, die nicht mehr ansprechbar waren, etwa weil sie im künstlichen Tiefschlaf lagen. „Der Kontakt in dieser Phase ist sehr schwierig, denn was ich sonst stark anwende, Zuwendung und Berührung, Auflegen der Hände, diese Dinge sind nicht möglich, wenn man die Schutzausrüstung trägt. Ich habe mit viel Fantasie versucht, die Nähe, die für unsere Arbeit so wichtig ist, dennoch aufzubauen – über eine Karte mit einem schönen Motiv, das ich Patienten hingehalten habe oder einem Kreuzchen, das ich in die Hände gelegt habe. Das kann die übliche Nähe in der Seelsorge aber nicht wettmachen“, sagt Niederwimmer.