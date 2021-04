Beruf Sozialbetreuer: Warum die Pflege von Kontakten auch wichtig ist

Die Caritas ruft dazu auf, in der Debatte zur Pflegereform nicht auf die Sozialbetreuung zu vergessen. Bei diesem Berufsbild geht es um die Unterstützung bei der Alltagsbewältigung und um sinnstiftende Beschäftigung etwa für ältere oder demenzkranke Menschen. Oberösterreich sei hier Vorreiter, hieß es in einer Pressekonferenz am Dienstag. Insgesamt würden in Pflege und Betreuung 75.000 Mitarbeiter zusätzlich bis 2030 benötigt.

Caritas-Präsident Michael Landau sah die Politik gefordert. Bei der Pflegereform stehe die Personaloffensive noch aus, hier müsse der Turbo eingelegt werden. Er warnte vor der Gefahr der Vereinsamung älterer Menschen. "Der Einsatz von SozialbetreuerInnen muss daher künftig noch weiter an Bedeutung gewinnen, das Potenzial dieses Berufsbildes muss auch im Bereich der Langzeitpflege in Alten- und Pflegeheimen noch stärker wahrgenommen werden", so Landau, der hier auch einen Regierungsbeauftragten einforderte.

Dass Oberösterreich aus Caritas-Sicht vorbildlich ist, liegt daran, dass es als einziges Bundesland bereits jetzt Sozialbetreuungsberufe in seine Personalschlüssel aufnimmt. Sozialbetreuerinnen würden dort verstärkt gemäß ihren Qualifikationen und Kompetenzen eingesetzt, außerdem bestehe eine gerechte Lohneinstufung, die sich am Tätigkeitsfeld und nicht an der Berufsausbildung orientierte, wie Andrea Anderlik, örtliche Caritas-Geschäftsführerin für Betreuung und Pflege, betonte.