Schulversuch: Angehende Pflegerinnen mit Matura

Neun Schulstandorte: Der Schulversuch „Pflege mit Matura“ wird inzwischen in allen Bundesländern mit Ausnahme des Burgenlands angeboten. Nähere Informationen zur konkreten Ausbildung und zu den einzelnen Schulstandorten auf der Seite des Ministeriums: www.bmbwf.gv.at

Aufnahmetag in Wien: In Wien gibt es noch einige freie Plätze im Ausbildungszentrum der Caritas in der Seegasse. Anmeldungen zum Aufnahmetag am 20. März sind noch möglich, und zwar per Mail unter: office@ausbildung.caritas-wien.at sowie telefonisch unter 01/31721-06