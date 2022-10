Nur ein Drittel der US-Amerikaner plant Corona-Booster-Impfung

Nachdem Präsident Joe Biden vor wenigen Wochen das Ende der Corona-Pandemie verkündet hatte, ist die Impfbereitschaft in den USA äußerst gering. Zwei Drittel haben laut einer aktuellen Umfrage nicht vor, sich die vierte Impfung gegen die neuen Omikron-Varianten zu holen.

Die Kaiser Family Foundation (KFF), eine gemeinnützige US-Organisation für Gesundheitspolitik, befragte zwischen dem 15. und 26. September 1.534 Erwachsene. Nur ein Drittel plant demnach, sich boostern zu lassen oder hat dies bereits getan. Die neuen adaptierten Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna waren Ende August von der US-Behörde für Lebens- und Arzneimittel (FDA) zugelassen worden.

Wissenslücken

Ein Grund dafür scheint mangelnde Information zu sein: So gab nur die Hälfte an, überhaupt etwas von der Auffrischungsimpfung gehört zu haben. 40 Prozent der dreifach geimpften Erwachsenen waren nicht sicher, ob der vierte Shot für sie empfohlen werde. Die Empfehlung gilt in den USA derzeit für alle vollständig geimpften Personen ab 12 Jahre.

Laut Daten der Gesundheitsbehörde CDC haben sich in den ersten vier Wochen, nachdem die Impfung verfügbar war, nur 3,5 Prozent dieser Gruppe (7,6 Millionen Menschen) impfen lassen. Laut Umfrage wollen sich 12 Prozent keinesfalls noch einmal impfen lassen, 18 Prozent wollen noch abwarten. 10 Prozent werden sich nur dann ein viertes Mal impfen lassen, wenn dies unbedingt notwendig sei.