Corona-Schutzimpfung: Wer soll sich jetzt den vierten Stich holen?

Wird die vierte Impfung besser oder schlechter vertragen als die ersten drei?

„Ich sehe bisher keine Hinweise darauf, dass es mehr Impfreaktionen gibt“, sagt der Impfexperte Karl Zwiauer. „Sie sind ziemlich vergleichbar mit den bisherigen Impfungen.“

Wie ist das, wenn man nach drei Impfungen eine Infektion durchmacht?

Eine Infektion zählt dann wie eine Impfung, eine weitere Impfung ist dann frühestens vier, besser aber ab sechs Monaten nach der Infektion bei über 60-Jährigen empfohlen. Bisherige Studien zeigen, dass dreifach Geimpfte, die auch eine Infektion hinter sich haben, einen besonders breiten Immunschutz haben.

Können zu viele Impfungen auch negative Folgen haben, also die Immunabwehr gegen neuere Varianten möglicherweise auch schwächen?

Laut Andreas Radbruch gebe es erste Hinweise darauf, dass eine starke Immunität gegen eine bestimmte Variante des Virus - in diesem Fall das Originalvirus - das Immunsystem so prägt, dass es schlecht gegen eine neue Variante reagiert. Es bleibe abzuwarten, ob sich dieser Effekt auch durch zu viel "blindes" Boostern einstellen werde. Und: "Zu viel des Guten birgt gewisse Risiken, deren man sich bewusst sein sollte."

Andreas Thiel, Immunologe an der Charité-Universitätsmedizin in Berlin, sieht das, ebenfalls in einer Stellungnahme an das Sciencemediacenter, anders: Für die vierte Impfung gebe es schon Studienergebnisse, die zumindest mehrmonate starke Effekte demonstrieren. "Es gibt meines Erachtens keine Studien die das Gegenteil, also negative Effekte auf Immunitäten, aufzeigen. Ich würde daher auch infrage stellen, dass es im Moment bekannte immunologische Risiken gibt."