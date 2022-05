Nach Krebserkrankung: Österreichweit einzigartige Schwangerschaft

Vor über 15 Jahren erhielt eine Tirolerin die Diagnose der Krebsform Hodgkin Lymphom. Diese Krebserkrankung des Lymphsystems wird häufig mit einer sehr aggressiven Form der Chemotherapie behandelt. Eine mögliche Nebenwirkung dabei ist, dass die Regelblutung ausbleibt, betroffene Frauen keinen Eisprung mehr haben und somit nicht mehr schwanger werden können.

Weil damals möglichst schnell mit der Behandlung begonnen werden musste und die Medizinerinnen und Mediziner der Uniklinik Innsbruck ihrer Patientin dennoch eine spätere Schwangerschaft ermöglichen wollten, entschieden sie sich zu einer vor über 15 Jahren noch experimentellen Methode.

Eierstockgewebe einfrieren

Denn anstatt wie damals üblich, froren die Expertinnen und Experten der Innsbrucker Universitätsklinik für Gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin nicht die Eizellen der Patientin ein, sondern Eierstockgewebe.

Diese Technik des Einfrierens von Ovargewebe existiert in Innsbruck seit dem Jahr 2003. An der Innsbrucker Klinik gab es bereits in den letzten Jahren eine Schwangerschaft und Entbindung nach Transplantation von Ovargewebe, allerdings hatte die damalige Patientin noch einen eigenen Zyklus, so dass man den Einfluss des transplantierten Gewebes nicht klar abgrenzen konnte.

Damit ist die jetzige Schwangerschaft die erste Österreichs, die nachweisbar mit Hilfe dieser Methode eingetreten ist.