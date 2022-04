Studie: Lebenslanges Übergewicht erhöht Gebärmutterkrebs-Risiko drastisch

Das Endometriumkarzinom (Uteruskarzinom, Gebärmutterkrebs) ist die häufigste gynäkologische Krebserkrankung in Ländern mit hohem Einkommen, global gesehen die zweithäufigste. Im Gegensatz zu anderen Krebserkrankungen, deren Inzidenz in den letzten zwei Jahrzehnten rückläufig war, steigt sie beim Endometriumkarzinom, das die Gebärmutterschleimhaut angreift, an.

Während die Forschung bereits ergeben hat, dass sich Übergewicht negativ auf das Gebärmutterkrebs-Risiko auswirkt, nahmen Wissenschafter der Universität Bristol diesen Zusammenhang und dessen Ausmaß in einer im Fachmagazin BMC Medicine publizierten Studie an 120.000 Frauen genauer unter die Lupe.

"Der Zusammenhang zwischen Fettleibigkeit und Gebärmutterkrebs sind bereits bekannt, dies ist jedoch eine der größte Studien, die analysiert, warum das so ist", sagt Emma Hazlewood, Hauptautorin der Studie.