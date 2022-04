Das überlebende Kind wird immer ein Zwilling bleiben

Schock und Trauer auf der einen, großes Glück auf der anderen Seite. Wenn Eltern bei der Geburt ihrer Zwillinge ein Baby verlieren und das andere gesund zur Welt kommt, lässt sich die Ambivalenz ihrer Gefühle kaum in Worte fassen.



Die Lebens- und Sozialberaterin Petra Hainz begleitet am Zentrum Nanaya in Wien Mütter und Väter, deren Kinder während der Schwangerschaft oder kurz nach der Geburt gestorben sind. Sie kennt deren Hilflosigkeit und Überforderung – und die besonderen Erschwernisse von trauernden Zwillingseltern. „Es wird ihnen oft nicht zugestanden, zu trauern, nach dem Motto: Ihr habt ja eh ein lebendes Kind“, berichtet sie. „Dabei leiden sie so wie andere Eltern, die ein Kind verloren haben. Der überlebende Zwilling hält einen im Leben, kann aber den verstorbenen Zwilling nicht ersetzen.“