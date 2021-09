Linzerin starb bei Entbindung zu Hause

Die Geburt ihres Neugeborenen endete für eine Mutter in Linz tödlich. Wie die Krone berichtet fand ein 34-jähriger Linzer in der Nacht auf Montag seine 32-jährige Frau tot in ihrem gemeinsamen Schlafzimmer auf. Daneben - auf der blutigen Matratze - ein Baby. Wie die Polizei auf KURIER-Anfrage bestätigt, hatte die Frau das Baby alleine zu Hause auf die Welt gebracht, verblutete dabei jedoch.

Sofort verständigte der Mann die Rettung. Für die Frau kam jedoch jede Hilfe zu spät. Zurück lässt sie nun drei Kinder. Das Baby - ein Mädchen - wurde in die Linzer Kinderklinik gebracht.

Laut Polizei handelt es sich bei der 32-Jährigen um einen "tragischen" aber "unbedenklichen Todesfall". Spurensicherung und Amtsarzt konnte keine Fremdeinwirkung feststellen. Ermittlungen wurde damit keine aufgenommen.