Multiple Sklerose: Welche falschen Vorstellungen oft ihr Bild prägen

Was ist das Therapieziel?

Bei MS kommt es zu entzündlichen Veränderungen in Teilen des zentralen Nervensystems (Gehirn und Rückenmark). Unser Ziel ist heute, mit frühem Therapiebeginn mit modernen Medikamenten all das zu verhindern, was ohne Therapie in den nächsten 50 Jahren passieren könnte. Und wir können oft das Fortschreiten der Erkrankung stoppen.