Meningokokken: Darum raten Kinderärzte zur Schutzimpfung

Die Impfempfehlung von Meningokokken B wurde im österreichischen Impfplan mit Jänner 2022 von ursprünglich zwei Monate alten Babys bis 18-jährigen Jugendlichen auf bis zu 25-jährige Erwachsene erweitert. Es gibt altersabhängig unterschiedliche Schutzimpfungen gegen die fünf Meningokokken-Gruppen A, B, C, W und Y. Die Pressekonferenz wurde vom Impfstoffhersteller GlaxoSmithKline organisiert.

Sandra B. entkam laut Bericht als 17-jährige dem Tod durch eine Meningokokken-Erkrankung nur knapp: Weil sie "plötzlich so schwach war, dass sie nicht mehr gehen konnte", riefen ihre Eltern den Notarzt, der "zum Glück rasch die richtige Diagnose stellte, ihr Antibiotika injizierte und sie auf eine Intensivstation bringen ließ". Dort wurde sie für acht Tage in ein künstliches Koma versetzt. Eine Leberdialyse an einer Spezialklinik war nötig. Als die Jugendliche wieder aufwachte, hatte sie so viel Muskelmasse verloren, dass sie nicht aufstehen konnte und wieder gehen lernen musste. Neben Narben an Armen und Beinen würden sie heute noch verlorene Zehen an die schwere Erkrankung erinnern. "Ich möchte, dass niemand so schwer erkrankt wie ich", sagte die heute 35-jährige Frau: "Lasst euch und eure Kinder gegen Meningokokken impfen".