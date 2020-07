Medikamentenversorgung: Das alte Pulver oder ein gleiches anderes?

Eine derartige Regelung könnte auch den durch Lieferengpässe entstehenden Druck im Gesundheitssystem reduzieren: „Es ist doch für alle besser, wenn ein Patient sofort ein Medikament mit dem für ihn wichtigen Wirkstoff bekommt also lange auf sein ursprüngliches Präparat warten zu müssen.“ Und: „Wir reden immer vom mündigen, selbstbestimmten Patienten. In vielen europäischen Ländern funktioniert dieses System sehr gut.“ Bachinger verweist auf ein Protokoll des „Beirats für Patientensicherheit“ beim Gesundheitsministerium aus 2016: Darin heißt es, es werde der Wunsch an das Gesundheitsministerium herangetragen, „eine Wirkstoffverordnung gesetzlich zu ermöglichen“.