Anschober will Wirkstoff-Verschreibungen von Ärzten diskutieren

Gesundheitsminister Rudol Anschober (Grüne) will eine Debatte darüber anstoßen, dass Ärzte nur noch Wirkstoffe verordnen und Apotheker die jeweils verfügbaren Medikamente abgeben. In einem Interview für das Onlineportal Relatus des Gesundheitsverlages MedMedia bezeichnet es Anschober als "nicht verständlich, dass Österreich eines der letzten Länder in Europa ist, wo es keine solche Lösung gibt."