Antibiotika: Jede dritte Verschreibung nicht korrekt

Trotz hoher Standards in Technik und Medizin rechnet man in industrialisierten Ländern mit vier bis zehn Spitalsinfektionen in pro hundert stationärer Aufnahmen, sagte Meyer. Aufgrund der zunehmenden Zahl an Resistenzen "scheint es ein zunehmendes Problem zu sein, deutlich zunehmend". Deshalb sei es wichtig, jetzt Umsetzungskonzepte zu entwickeln, um die antimikrobielle Therapie in Krankenhäusern und im niedergelassenen Bereich zu verbessern, so Meyer.

Schon jetzt gebe es "Luft nach oben" in der Verhinderung von Spitalsinfektionen in Österreich, zitierte Meyer aus einer Studie: So zeigte die westeuropäische EPIC-Studie mit 10.000 Patienten von Intensivstationen: In der Schweiz infizieren sich 9,7 Prozent der Intensivpatienten mit einem Spitalskeim, in Deutschland sind es 17,3 Prozent und in Österreich 20,0 Prozent. Der westeuropäische Gesamtschnitt in dieser Studie lag bei 20,6 Prozent.