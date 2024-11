Wer trägt die Verantwortung, wenn ein "Wundermittel" krank macht?

An die EMA geknüpfte Ausnahmeregelungen, etwa eine Off-Label-Nutzung oder ein Compassionate Use, kommen nicht infrage, "weil es einen aktiven Entscheid gegen eine Zulassung gibt", sagt Zeitlinger. "Derzeit wäre Lecanemab nur im Rahmen eines sogenannten Heilversuchs in Österreich anwendbar." Ein solches Vorgehen ist nicht behördlich reguliert. Der Arzt begibt sich auf eigenständiges Terrain. "Wenn er keine Alternativen sieht, darf er ein Mittel zum Wohle des Patienten eigenverantwortlich verabreichen."

Off-Label-Anwendung vor allem bei Kindern gängig

Der Regelfall ist das nicht. Zehntausende Male wird in Österreich täglich ein Medikament ärztlich verschrieben, das speziell für die Therapie der jeweiligen Erkrankung einer Patientin oder eines Patienten und für sein Alter in bestimmter Dosierung zugelassen ist. Doch es gibt eben auch andere Situationen. "Am gängigsten ist die Off-Label-Anwendung", sagt Stöger. Damit ist der Einsatz eines zugelassenen Arzneimittels außerhalb des genehmigten Anwendungsgebietes gemeint. Besonders häufig kommt dies bei Kindern vor. "Viele Arzneimittel, die zur Behandlung kranker Kinder benötigt werden, sind nicht für sie zugelassen, weil umfangreiche Studiendaten zur Personengruppe fehlen", sagt Zeitlinger. "Man kann auch ein Antibiotikum, das für Harnwegsinfekte zugelassen ist, auf diesem Weg für eine Lungenentzündung verschreiben – oder es in einer anderen Dosierung verabreichen."

Die Verantwortung trägt stets der Arzt. Allerdings: "Ist in der Fachliteratur gut dokumentiert, dass der anders gelagerte Einsatz gerechtfertigt und medizinisch gut begründet ist, ist das Haftungsrisiko des Arztes natürlich deutlich geringer", betont Stöger. Grundsätzlich gilt laut Stöger: "Wenn der Mediziner die Regeln der ärztlichen Kunst und den Stand der medizinischen Wissenschaft nicht verlässt und sinnvoll begründen kann, warum er ein Präparat außerhalb des Zulassungsbereichs einsetzt, haftet er nicht bei jeder Nebenwirkung und macht sich auch nicht strafbar."

Je weiter man sich von einer klassischen Zulassung wegbewegt, "desto besser muss man begründen und dokumentieren – bis hin zur schriftlichen Einverständniserklärung durch den Patienten", sagt Zeitlinger. Doch selbst eine solche kann nicht alles wettmachen. "Der Arzt hat eine Sorgfaltspflicht, das heißt, er muss nach dem Stand der ärztlichen Kunde behandeln. Das erlaubt vieles abseits einer formellen Zulassung, wenn man es sehr gut begründen kann."