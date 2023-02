Masern: Impfpflicht ist in Österreich derzeit keine Option

Rechtlich wäre die Masern-Impfpflicht in Österreich möglich, ethisch wäre sie in Anbetracht der aktuellen Infektionslage (30 Infektionen bisher) sogar geboten, erklärte Christiane Druml, die Leiterin der Bioethik-Kommission, am Samstag im Ö1-Mittagsjournal. Aufgrund der "unglücklichen Verpolitisierung" eines Gesundheitsthemas am Ende der Pandemie wäre so eine Pflicht derzeit nicht umsetzbar.