In Graz sind mindestens zehn Kinder an Masern erkrankt

In der Steiermark ist es vergangene Woche zu einem kleinen Masernausbruch gekommen. Das berichtet die Kleine Zeitung. In Graz wurden offensichtlich mindestens zehn Fälle mittels PCR-Test bestätigt. Drei Betroffene mussten am Samstag zur stationären Behandlung ins Spital.

Die Fälle gehen wohl vom Norden der steirischen Landeshauptstadt aus. Bekannt wurden die Erkrankungen, weil Masern in Österreich meldepflichtig sind, schließlich kann die Erkrankung ernste Komplikationen nach sich ziehen: Lungen- und Gehirnentzündungen sind keine Seltenheit.

Da erste Symptome bei Masern erst nach rund zehn Tagen auftreten, fürchten Ärztinnen und Ärzte nun weitere Fälle in und nach den Semesterferien in der Steiermark. Die gute Nachricht: Wer Kenntnis über einen Fall im Umfeld hat und bisher nicht geimpft ist, kann sich binnen drei Tagen impfen lassen – dann hat man eine gute Chance, dass es nicht zum Ausbruch kommt.