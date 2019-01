Masern: Die wichtigsten Fakten über das gefährliche Virus

Woran kann man Masern erkennen?

Erste Symptome sind ansteigendes Fieber, Husten und Bindehautentzündung bevor der nach ca. 3 bis 4 Tagen der typische, rote, fleckige Hautausschlag auftritt, der am Kopf beginnt und sich über den ganzen Körper ausbreitet. Vor oder zu Beginn dieses Ausschlags sind oft an der Wangenschleimhaut typische Kalkspritzer-ähnliche Flecken (Koplik) zu erkennen. Der Patient fühlt sich dabei kränker als bei einer einfachen Erkältung. Die Verdachtsdiagnose stellt ein Arzt, die durch den Nachweis von Masernviren abgesichert werden muss. Bevor man einen Arzt mit einer solchen Symptomatik aufsucht, sollte dieser über die Symtome informiert werden. Er kann so Vorkehrungen treffen, damit der infektiöse Patient nicht mit anderen Personen in Kontakt kommt und sie anstecken kann.

Wie können Eltern ihre Kinder schützen?

Impfen. Die Impfung wird im Österreichischen Impfplan ab dem vollendeten 9. Lebensmonat empfohlen, da die Erkrankungsraten in Europa in den letzten Jahren so stark zugenommen haben. Die ersten drei bis sechs Monate sind Säuglinge über die Mutter geschützt, falls diese die Krankheit selbst durchgemacht hat oder geimpft wurde (Nestschutz). Die Impfung besteht aus zwei Teilen, die im Abstand von mindestens vier Wochen erfolgen. Erst nach beiden Impfungen besteht ein Schutz von über 95 Prozent. Nur in seltenen Fällen kann man trotzdem erkranken, der Verlauf wesentlich milder und der Erkrankte ist kaum ansteckend. Das ist besonders wichtig: Wer sich impft, schützt nämlich nicht nur sich selbst, sondern auch andere. Deshalb sollte die Durchimpfungsrate nicht unter 95 Prozent liegen (Gemeinschaftsschutz).