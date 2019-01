Masernverdacht: 26 Kinder dürfen nicht in die Schule

Wie berichtet, gibt es bereits 13 bestätigte Masernfälle in der Steiermark, doch darüber hinaus noch viele Verdachtsfälle wie etwa 28 Babys, die in der Kinderklinik Graz prophylaktisch behandelt werden. Sie hatten vermutlich in einer Ordination Kontakt mit einem erkrankten Kind. Ausgelöst wurde der „Masern-Cluster“, wie die gehäuften Meldungen von Experten derzeit genannt werden, durch einen 15-Jährigen: Der Jugendliche war am 11. Jänner in der Ambulanz der Kinderklinik, wusste aber nicht, dass er an Masern erkrankt war.