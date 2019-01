Masern-Alarm in Österreich: Die wichtigsten Fragen und Antworten

Wie gefährlich ist eine Infektion mit Masern?

Laut Infektionsspezialist Herwig Kollaritsch sollte man damit aufhören, Masern als eine ungefährliche Erkrankung zu betrachten. Eine Infektion töte beispielsweise den Großteil der Immun-Gedächtniszellen und führe so zu einer längerfristigen Immunschwäche gegenüber anderen Erkrankungen. Schließlich stelle sich laut internationalen Studien immer mehr heraus, dass die gefährlichste Komplikation der Masern, die sogenannte „Subakute sklerosierende Panenzephalitis (SSPE)“, häufiger auftrete als bisher angenommen. „Erkranken Kinder unter einem Jahr an Masern, so haben sie das hohe Risiko von eins zu 600, einige Jahre später an dieser speziellen Gehirnhautentzündung zu erkranken, die tödlich endet. Zudem kommt es nach Masern zu einer über mehrere Jahre andauernden Schwächung des Immunsystems, die das Risiko erhöht, an anderen Infektionskrankheiten zu sterben“, heißt es im Gesundheitsministerium.